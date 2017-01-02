Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic ise Fenerbahçe'nin, maça kendilerinden daha sert başladığını dile getirdi.

Sarı-lacivertli takımı galibiyetinden dolayı kutlayan Perasovic, şunları söyledi:

"Fenerbahçe, maça üç sayılık basketlerle başladı. Biz de iyi mücadele ettik ve maç hep başa baş gitti. THY Avrupa Ligi'ndeki gibi bir maç oldu. Öne geçmemiz gereken yerlerde takım olarak nasıl tepki vereceğimizi bilemedik ve son çeyreğe avantajlı girdiler. Mücadele ettiğimiz ve öne geçmemiz gereken yerlerde farkı korudular. Altı sayı büyük bir fark değil. Kendi evimizde oynayacağımız maçta mücadelemizi ortaya koyacağız. Hakemler maçı iki taraf için de kötü yönettiler. Kendi oyuncuma tepki gösterince teknik faul alıyorum. İki takım da THY Avrupa Ligi'nde oynuyor. Belki bize biraz daha özen göstermeleri gerekiyor."

Anadolu Efes'in oyuncularından Can Maxim Mutaf da maçta başa baş mücadele ettiklerini ama kritik yerlerde yaptıkları hatalarla müsabakadan mağlup ayrıldıklarını aktardı.