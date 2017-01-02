- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Tofaş'ta ayrılık
02 Ocak 2017 , 12:33
Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından TOFAŞ Amerikalı oyuncusu Ronald Roberts ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"2016-2017 sezonu başında TOFAŞ Basketbol A Takımı kadromuza dahil edilen Amerikalı oyuncu Ronald Roberts, dizinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ülkesinde tedavi olmak istediğini kulübümüze iletmiş olup, yapılan değerlendirmeler sonunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Kendisine kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz."
YORUM EKLE
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar