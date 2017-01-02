Tofaş'ta ayrılık

Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından TOFAŞ Amerikalı oyuncusu Ronald Roberts ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"2016-2017 sezonu başında TOFAŞ Basketbol A Takımı kadromuza dahil edilen Amerikalı oyuncu Ronald Roberts, dizinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ülkesinde tedavi olmak istediğini kulübümüze iletmiş olup, yapılan değerlendirmeler sonunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz."