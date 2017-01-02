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Zizic Galatasaray'a karşı oynayacak mı?
02 Ocak 2017 , 14:13
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam 21.00'da Galatasaray Odeabank'a konuk olacak olan Darüşşafaka Doğuş'ta Ante Zizic derbide forma giyebilecek.
Daçka’da yeni transfer Ante Zizic’in de BSL lisansı çıktı ve koç Blatt’ın kararına göre Türkiye’deki ilk maçına bu akşam çıkacak. Sakatlıkları süren Slaughter ve kaptan Ender bu akşam forma giyemeyecek.
Basketdergisi
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