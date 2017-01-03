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Büyükçekmece 3'te 3 peşinde!
03 Ocak 2017 , 11:39
FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Demir İnşaat Büyükçekmece, üçüncü maçında yarın Fransa'nın Graveniles takımına konuk olacak.
Gravelines kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
L Grubu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Antwerp Giants'ı 81-67, ikinci maçında ise deplasmanda Slovakya'nın Prievidza takımını 101-75 yenen İstanbul temsilcisi, lider durumda bulunuyor.
Gruptaki ilk iki maçında Prievidza'ya 98-95 ve Antwerp Giants ekibine de 85-74 yenilen Gravelines, 4. ve son sırada yer alıyor.
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