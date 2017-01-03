Derbi biletleri tükendi!

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 14. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 8 Ocak Pazar günü BJK Akatlar Arena’da oynanacak dev maçın biletlerinin tükendiği açıklandı.



Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada derbi maçın biletlerinin tükendiği duyurulurken, Beşiktaş taraftarlarına da gösterdikleri yoğun ilgiden ötürü teşekkür edildi.



Öte yandan mücadelenin tükenen bilet fiyatları 20 TL olarak açıklanmıştı. Ligde Fenerbahçe son maçta Anadolu Efes’i 81-75 mağlup ederken, Beşiktaş Sompo Japan ise Trabzonspor Medical Park’ı 91-90 yenmişti.