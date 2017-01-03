"Obradovic'in F.Bahçe'ye gelme sebebi benim"

Galatasaray Odeabank'ın antrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı takdir ettiğini söylerken, Obradovic’in gelmesine kendisinin sebep olduğunu söylüyor. Ataman, kendi takımının bu sezon yaşadığı başarısızlıktaysa en büyük hatanın kendisinde olduğunu itiraf ediyor. İşte, Ergin Atman’ın yeni yılda verdiği ilk röportajdan bölümler:



Sizin için ‘Galatasaray ya da Milli Takımı bırakacak’ diyen Aziz Yıldırım, “Obradovic keşke Milli Takımı çalıştırsa” dedi. Ne diyorsunuz?



İroniyle yanıt vereyim: Aziz Yıldırım, F.Bahçe Başkanlığını bırakacağını söylüyordu. Herhalde ilk seçimde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına aday olacak! Yıldırım’ın gönlünden geçen F.Bahçe’nin hocasının Milli Takım’ı çalıştırması olabilir. Ama konu Ergin Ataman olduğunda, bu tarz spekülasyonlar ortaya atılıyor. Geçen yıl, “Ya G.Saray’ı ya Milli Takım’ı seçsin. Milli Takım’a oyuncu göndermeyeceğiz” dedi. Bir kulüp başkanının tekelinde değil bu konu. Kararı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verecek. Milli antrenörleri, federasyon belirler...

SEYİRCİLER SAHAYA İNERDİ

◊ Sizin de bir yanlışınız oldu mu?



◊ F.Bahçe salonunda başkanı ya da taraftarını provoke edecek en ufak bir davranışta bulunmadım. Ben maç boyu hakaret yerim; başkanı küfür eder, taraftarı küfür eder. Maç biter ve basın toplantısında tepkimi dile getiririm. O salonda en ufak bir şey yapmadım bugüne kadar. Zaten yapsaydım F.Bahçe salonunda o taraftar sahaya inerdi. Son maçta da taraftar sahaya inmesin diye son 5 dakika yerime oturdum. Salonu o hale getiriyorlar. Üstelik benim başkanım da protokolde maçı izliyordu.

Aziz Yıldırım’ı takdir ediyorum. Duygularıyla yaşayan biri ve saha kenarında maçı izleyip yaşamak istiyor. Ama ben nasıl ki kendimi kontrol edip, sahada küfür edenlere karşı tepki göstermiyorsam, F.Bahçe Başkanı da kendini kontrol etmeli. Ben hakemle tartışıp atılabilirim. Ama sen oradan müdahale ettiğinde taraftar da müdahil olmuş oluyor. En önemli sorunlardan biri bu bence.



F.BAHÇE’Yİ ÇALIŞTIRMAM



◊ Bir gün F.Bahçe’yi çalıştırabilir misiniz?



◊ Yok, Ergin Ataman F.Bahçe’yi çalıştıramaz. Ataman, G.Saraylı olduğunu Beşiktaş’ta çalışırken bile belli eden bir antrenör. Ataman yıllarca F.Bahçe’ye ciddi bir rakip olmuş. Son 7 yılda Ataman’ın çalıştırdığı 3 takım şampiyon olmuş hem de F.Bahçe’nin harcadığı paraların 4’te birine. F.Bahçe’nin başında dünyanın en kariyerli koçu var. Ama Obradovic’in F.Bahçe’ye gelmesinin sebebi Ergin Ataman! Bana karşı alabilecekleri en büyük koz olduğu için, Yıldırım Obradovic’i getirdi. Çünkü ondan önce hep kaybettiler...



Ne zaman ki Obradovic geldi, işte o zaman bir denge geldi. İlk senesinde oynanmayan ve 7. maça gelen bir final serisi. Sonra bütçe farklarından dolayı F.Bahçe’nin, G.Saray’a üstünlük kurduğunu söyleyebilirim. Sonuçta, F.Bahçe’ye bir katkım olmuş. Ataman’ı yenmek için Obradovic’i getirdiler, F.Bahçe de Avrupa’nın en büyüklerinden biri haline geldi.



GÖKSENİN YERİNE TARAFTARINI DAVA ET!



Göksenin’in Fenerbahçe maçındaki olayda hatası var mı?◊ ne yapmış Göksenin? Ayağını kaldırmış! Tamamen bir algı operasyonu. Sen kulüp olarak çıkıp, “Göksenin’i 6222 ile mahkemeye vereceğim” dersen, ben de “Önce taraftarına sahip çık” derim. Göksenin, taraftarına küfür mü etmiş? Bu sporcuları korumalıyız. Belki yarın F.Bahçe’de oynayacak, aynı Emre Belözoğlu gibi... Sen, “Milli Takım oyuncusu Göksenin’i mahkemeye vereceğim” diyorsun.



KiMi OYNATACAĞIMA DA KARAR VERiN



Önce kendi taraftarını 6222’den dava et ya da salona sokma... Obradovic’e İpekçi’de tükürüldüğünde ilk tepki veren bendim. Sen taraftarına tepki verirsen, ben de oyuncum hata yaptıysa, uyarırım. “Göksenin’i provokasyon olsun diye oyuna sokmuşum!” E, güzel! Dakika, dakika kimi oynatacağıma da siz karar verin!



BU SEZON TRANSFERDE HATA YAPTIM



Peki Galatasaray Basketbol Takımı bu sezonneden iyi gitmiyor, en büyük hata nedir?



Eurocup şampiyonluğundan sonra bu sezonun ilk yarısı tamamen bir hayal kırıklığıydı. En çok ben üzüldüm. Ergin Ataman, takımını iyi kuran, o kimyayı iyi kurgulayan, düşük bütçeli takımlarla başarıya ulaşan antrenör olarak bilinir. Ama bu sezon transferde hata yaptım. En önemli hatayı da oyun kurucuda yaptım. Aslında kombine hataydı. Yönetime verdiğim raporda, kesinlikle kadronun korunması vardı. En önemli parça da Eric Mc Collum idi. Onunla anlaşmayarak, büyük bir hata yaptık. A Milli Takım ile Filipinler’deydim. Çok bastırsaydım, Mc Collum’u kaçırmazdık.

GOUDELOCK TEHDiTLERDEN ÇEKiNDi

◊ DarIus Adams ile anlaştık, ama o gece 15 Temmuz yaşanınca imzalamayacağını söyledi. Goudelock ile anlaştık. Bu sefer ona, F.Bahçe taraftarlarından G.Saray’da oynamaması adına bir takım tehditler gitmiş. O da bu tehditlerden çekindi. Aldığımız iki guard da olmadı. Sinan’ı guarda çekmek zorunda kaldık. Bu kadar maç kazanmamız bile mucize. Guardı olmayan bir takımın İstanbul’da Barcelona ve Olympiakos gibi takımları yenmesi de mucize. Ama matematiksel olarak ilk 8 şansımız bitmedikçe bu savaşın içinde olacağız.



EUROLEAGUE KARARI ÇARPIKLIKTIR



Daçka ve G.Saray’a Euroleague için Wild Card verilmeyecek. Bu karara ne diyorsunuz ?◊ ana sponsorunun THY olduğu organizasyonda Türkiye’yi 2 takımla sınırlıyorsun! Büyük soru işareti! Tek çarem Euroleague’i kazanmak. Çok büyük bir çarpıklık ve adaletsizlik!



GEREKiRSE AHLAK DERSi DE VEREBiLiRiM



Tribündeki küfür nasıl biter?◊ insanlar, cesurca “Dur” demeli. Üzücü olan yöneticilerin ve hocaların saklanması. Herkes, “Tasvip etmiyoruz” deyip, sıyrılıyor. Kulüp yöneticileri bu tavizleri korkakça verdiği sürece bunları önlemek mümkün değil. Sahada agresif tepki vermemek için kendimi tutuyorum. Herkese gerekli dersi veririm. Gerekirse ahlak dersi de verebilirim. Bazı kesimlere ters ve itici gelirim, ama doğruları söylemeye devam ederim.



AZİZ YILDIRIM’A SAYGI DUYUYORUM O DA BANA SAYGI DUYSUN



◊ Yıldırım’ı neden takdir ediyorsunuz?



◊ Basketbol için yaptıklarından. Avrupa’nın en modern salonlarından birini yapmış, Ülker gibi bir sponsoru ikna etmiş; yıllardır F.Bahçe’ye akıtıyor parayı. Buraya kadar takdir ediyorum Yıldırım’ı. Ama orada, kendini biraz kontrol etmeli. Ben kendisine Ergin Ataman olarak saygı duyuyorum. Ortada Ataman’ın da yaptıkları var. O da bana saygı duymalı.



◊ Bir gün yıldızınız barışır mı?



◊ Barışmayabilir. Yıldırım, beni bir basketbol antrenörü olarak görüyor, ben de onu bir kulüp başkanı olarak görüyorum. Aramızda aşk yaşayacak halimiz yok. Onun aşkı F.Bahçe, benim aşkım G.Saray... Onun için hiçbir zaman aşkımız birleşmez. Ne diyeyim daha ben... Çünkü ben hep dik durdum.



◊ Yıldırım neden sizinle gerilimli?



◊ Son 7 senede Karşıyaka dışında ya F.Bahçe şampiyon olmuş ya da benim çalıştırdığım 3 farklı takım. Aziz Başkan’ın agresif bir tarzı var. Amaç rakipleri, federasyonları ve hakemleri baskı altına almak. Ama Ataman’ı baskı altına alamıyor. Bence Yıldırım’ı bana karşı bu kadar sinirlendiren en önemli nokta bu. Suçlamalarda bulundular, taraftarı provoke ettiler, sandalyeleri kaldırtıp taraftar yerleştirdiler, küfürler ettiler, ama ben dik durdum.



KEŞKE ÜNAL AYSAL BASKETİ BIRAKMASAYDI



◊ Fenerbahçe’nin Ülker ile ortaklığı var. Bu da Galatasaray’ı rekabette arkada bırakıyor sanki?



◊ Keşke G.Saray’ın da bir Ülker’i olsaydı. Eminim ki Ülker gibi büyük müessese sahibi Galatasaraylılar da var. Keşke onlardan biri de takımına sahip çıksaydı. Ya da keşke Ünal Aysal, bu kadar basketbolu severken, başkanlığı bıraksa bile, basketbolu öksüz bırakmasaydı...



Kaynak: Hürriyet