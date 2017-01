Fenerbahçe'ye transfer lazım mı?

THY Euroleague’de geçen sezon Final Four’da Final oynayan Fenerbahçe şu ana kadar geçen yılki performansından uzak görüntüsüyle hayal kırıklığı yaşıyor.

2015-16 sezonunda Euroleague’de oynadığı ilk 15 maçta 2 yenilgi alan Sarı-lacivertliler, bu sezon ise 15 maçta 6 maç kaybetti. Bogdanovic’in sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalmasının ardından büyük bir sarsıntı yaşayan Fenerbahçe’de sorunun nedenlerini ve çözüm için transfer gerekliliğini basketbol otoritelerine sorduk.

Basketbol yazarlarının önemli bir bölümü de uzun rotasyonuna katkı için atletik bir 4 numara (power forvet) ile pivot pozisyonuna yapılacak olan transferin ”olmazsa olmaz” olduğu konusunda görüş birliğine varmış durumda. Görüşler, uzun rotasyonuna özellikle atletik ve ribauntçu bir oyuncunun Vesely ile Udoh‘un yükünü azaltabileceği yönünde birleşiyor.

Otoritelerin bir bölümü ise iki aydır sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalan Bogdan Bogdanovic’in takıma dönmesiyle birlikte transferin gerekli olmayabileceğini ileri sürüyorlar. Olası bir yeni transferin, uyum sürecinin olması da bu görüşe destek verenlerin altını özellikle çizdiği bir diğer sorun..

Yazarların bir bölümü de kadroda bulunan Barış Hersek (1988- 2.08 m) ve Ahmet Düverioğlu (1993- 2.09 m)’nu kazanma yoluna gidilerek, uzun rotasyonun derinleştirilmesi yönünde görüş bildiriyor.

İşte basketbolseverlerin yakından takip ettiği isimlerin görüşleri:

METE AKTAŞ (HaberTürk): ”THY Euroleague’in değişen formatı sonrası oluşan ve zaman zaman iki maçın oynandığı zorlu fikstür sarı-lacivertlileri zorluyor. BSL’deki güç dengesinin 16 takımdan 14’ünün her an her takımı yenebilecek potansiyele gelmiş olması Fenerbahçe gibi iki kulvarda şampiyonluğu hedefleyen ama dar bir rotasyona sahip bir takım için transferi elzem kılıyor. Özellikle Ekpeh Udoh-Jan Vesely ikilisinin ama öncelikle takımın bu sezon sahanın her iki ucunda da çıpası durumundaki Udoh’un ağır yükünün azaltılması için 4-5 pozisyonlarından oynayabilecek bir atletik uzun oyuncu transferinin yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

UFUK AKYÜZ (Basketball.com.tr): ”Geçen sezona göre Fenerbahçe Ülker’in sezon performansının düşüklüğünü iki sebebe bağlıyorum. Birincisi bu sene uygulamaya alınan hafta içi 2 Euroleague maçı oynamanın verdiği zorluk, diğeri de takımın önemli silahlarından biri olan Bogdanovic’in sakatlığı. Ciddi şut atış tehdidi ve güçlü penetreleri olan bu oyuncunun yerini ancak Euroleague deneyimi olan bir oyuncu kapatabilir. Ama bu kalitede bir oyuncu da şuan zaten üst düzey Euroleague takımlarında oynuyor. Bogdanovic’in hızlıca iyileşmesi ve geçen seneki performansını yakalamasını beklemek belki de en mantıklı yaklaşım olacaktır. Zira çok etkili bir oyuncu alınsa bile uyum sorunu olabilir. Oyun kurucu sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Zira iyi bir Bogdanoviç her iki oyun kurucuyu da rahatlatıyordu.”

ÜMİT AVCI (Milliyet): ‘‘Kesinlikle transferin gerekli olduğunu düşünüyorum. Hatta mümkünse iki transfer birden yapılmalı diyorum. Çünkü Fenerbahçe’nin yaşadığı mağlubiyetlerin başlıca nedeni kadro darlığı gibi gözüküyor. Pozisyon olarak öncelikli olarak 4 numara transferi gerekli. Antic‘in bu sezon düşen performansı bunu zorunlu kılıyor. Bir de kısa rotasyona savunma yönü de kuvvetli bir isim gelirse, büyük artı sağlayaktır. Fenerbahçe mecvut kadrosuyla da Final Four’un önemli adaylarından ama yapılacak takviyeler şansı çok daha artıracaktır.”

İHSAN BAYÜLKEN (NTV Spor): ‘‘Fenerbahçe’nin transfer için bir hareket yaparken, Obradoviç’in sistemine uyum açısından önceden onunla çalışan bir oyuncu olmalıdır. Bogdanovic sağlıklı döndüğünde istikrarsız olan oyıncular da form yakalayacaktır. Geçen sezondan temel oyuncuların takımda kalması geri kalan maçlarda fikstür avantajını da düşünürsek yeterli olacaktır.”

TUFAN ERSÖZ (Lig TV): ”Benim düşüncem, coach Obradovic’in takıma yeni bir karakter koymadan önce ne kadar hassas olduğunu da göz önünde bulundurarak; en az Pero Antic kadar şutu olan ve ondan daha çabuk bir şutör 4 numara sanki daha isabetli olur.”

GÖKHAN GERMAN (Fanatik): ”Fenerbahçe’nin transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Barış ve Ahmet’in hiç dakika almadığı, Antiç’in az ve verimsiz oynadığı uzun rotasyonunda bütün yük geçen yıl olduğu gibi Vesely ve Udoh’un üzerine kaldı. Fenerbahçe’nin 9. yabancı için böyle bir bütçesi var mı bilmiyorum ama uzun rotasyonuna, atletik ve ribauntçu bir isim, Vesely ile Udoh‘un yükünü azaltabilir.

Barış ile Ahmet’i devreye sokmak, devre arasında Fenerbahçe’nin iki transfer birden yapıyor olması anlamına da gelir. İkinci çözüm daha mantıklı ve olası görünüyor. Çünkü Obradovic’in sadece transfer olsun diye bir oyuncu alacağını hiç sanmıyorum.”

ÖMER KOÇŞAN (Basketball.com.tr ): ”Transfer her zaman istenilir. Fenerbahçe’de ise durum farklı. Obradoviç takımının düzenini ve kimyasını bozacağı için oyuncu istemez. Dolayısıyla Bogdanovic’in dönüşü, Nunnaly, Datome ve Vesely’nin forma girmeleri sarı lacivertliler için en iyi transferler olur.”

MURAT MURATHANOĞLU (Lig TV): ”Uzun rotasyonuna mutlaka transfer lazım. Bogdan Bogdanovic sakatlıktan nasıl döner net değil. Bu nedenle birden fazla pozisyon oynayabilen bir dış oyuncu da transfer için düşünülebilinir.”

YÜCEL PLATİN (Basketball.com.tr): ”Kesinlikle var. Jan Vesely ve Ekpe Udoh‘un arasına atlet savaşçı bir uzun. Bu ikilinin kesinlikle kaliteli olduğuna katılıyorum ancak rotasyon sayısı olarak eksikler. Ahmet Düverioğlu çıkış yapıp yeterli sürelerde iyi katkı verirse o zaman transfere gerek olmaz (Pero Antic benim gözümde uzun rotasyonunda değil).”

MERVE TOY (Vatan Gazetesi): ”Sezon başından itibaren transfer ihtiyacının maksimum olduğunu düşündüğüm pivot pozisyonu. Halen de yapılacak ilk takviyenin bu pozisyona olması gerektiğini düşünüyorum. İlave olarak Bogdanovic’in uzayan sakatlığında gördük ki ; birden fazla pozisyon oynayabilecek ve Obradovic’in hamle yapmakta elini güçlendirecek bir dış oyuncuya da ihtiyac var.”

GÖKHAN TÜRE (HaberTürk): ”Sezon başlarken Vesely ile Udoh’un üzerine binen yükün bu sene de yıpratıcı boyutlarda seyredeceği aşikardı. Ahmet Düverioğlu takviyesinin bu anlamda nasıl bir fark yaratacağını düşünürken sezonun ortası geldi. Onun aldığı süreyi baz aldığımızda bu anlamda bir değişim olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısacası Fenerbahçe’nin, geçen yıla göre çok daha yoğun maç trafiğinde en çok yıprandığı pozisyonun uzun pozisyonu olduğu ortada Bu saatten sonra tek dileğimiz sakatlık olmaması ”

LEVENT YÜCELMAN (Basketball.com.tr): ”Her ne kadar şimdilik işler yolunda gidiyor ve Bogdanovic’in dönüşü hücum opsiyonlarını atrtıracak gibi gözükse de çok zorlu bir maraton oynandığı ve her maçta alınan galibiyet aynı değeri taşıdığı için kadroyu genişletmeye dolayısıyla da transfere ihtiyaç var. Fenerbahçe bu yıl maçlarda hem hücum hem de savunma anlamında büyük istikrarsızlık yaşıyor. Sadece maçtan maça değil oyun içinde bile dakikaları dakikalarına tutmuyor. Artan kadro derinliği bazı oyuncular üzerine düşen yükü hafifletir, işler yolunda gitmezse ellerinde bir B ve C planı olmasını sağlar.

Obradovic’in savunma stratejisi gözönüne alındığında ayakları çabuk, çembere gidebilen, dış şutu da olan Nemanja Bjelica tarzı bir 4 numara çok işlerine yarar. Hem uzunları rahatlatır, hem de hücumda çeşitlilik kazandırır. Sıralamayı belirleyecek kalan 15 maçlık normal sezon yolunu, sonrasındaki play-off’u ve sakatlık-formsuzluk riskleri de düşünülürse böyle bir transfer, takımdaki tüm oyuncuların kapasitelerinin üzerinde oynama zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu da takım içerisinde devamlılık sağlar.”

Basketball.com.tr