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Nikola Kalinic'e 3 maç ceza !
05 Ocak 2017 , 22:51
TBF disiplin kurulu verilecek cezaları açıkladı ve Fenerbahçe'nin oyuncusu Nikola Kalinic Anadolu Efes karşılaşmasında baş hakeme sarf ettiği sözler nedeniyle 3 maç cezaya çarptırıldı. Yapılan açıklama şöyle;
'Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Nikola Kalinic’in eylemine uyan Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince – idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere 3 müsabakadan men ve 5.000,00 -TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'
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