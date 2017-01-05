Nikola Kalinic'e 3 maç ceza !

TBF disiplin kurulu verilecek cezaları açıkladı ve Fenerbahçe'nin oyuncusu Nikola Kalinic Anadolu Efes karşılaşmasında baş hakeme sarf ettiği sözler nedeniyle 3 maç cezaya çarptırıldı. Yapılan açıklama şöyle;

'Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Nikola Kalinic’in eylemine uyan Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince – idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere 3 müsabakadan men ve 5.000,00 -TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'