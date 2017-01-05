"TOFAŞ maçı tarihi bir dönüm noktası niteliğinde"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü evinde TOFAŞ'ı konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, karşılaşmadan galip ayrılabilmeleri halinde devreyi ilk 8 içerisinde kapatmayı garantileyeceklerini ve Türkiye Kupası'nda oynama şansı yakalayacaklarını söyledi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon 15 hafta sonunda ilk 8 içerisinde yer alacak takımların Türkiye Kupası'nda mücadele edeceklerini anımsattı.

Ligde 13 hafta sonunda ligde 8. sırada yer aldıklarını belirten Güneş, şunları kaydetti:

"TOFAŞ'ı evimizde ağırlayacağız. TOFAŞ maçı kulübümüz ve Giresun için tarihi bir dönüm noktası niteliğinde. Bu maçtan galip ayrılabilirsek devreyi ilk 8 içerisinde kapatmayı garantileyeceğiz ve Türkiye Kupası'nda oynama şansı yakalayacağız. Giresun adını, önemli bir organizasyonda temsil etme hakkı elde edeceğiz. Bu şansı kaçırmama adına TOFAŞ maçını mutlak kazanmalıyız. Zorlu TOFAŞ maçında taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onların vereceği destekle parkeden galip ayrılıp, Türkiye Kupası biletini cebimize koyacağımıza inancımız tam."