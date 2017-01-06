Banvit'in tek hedefi galibiyet!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit'in sportif direktörü Turgay Çataloluk, yarın deplasmanda oynayacakları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına ilişkin, "Evimize galibiyetle dönmek ve bu sayede, ligde ilk 4 sıra içerisindeki yerimizi korumak istiyoruz." dedi.

Çataloluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen salı günü sahalarında FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında, Yunanistan temsilcisi Aris ile zorlu bir karşılaşma oynadıklarını anımsattı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarındaki ilk iki hedefleri için çok önemli bir karşılaşmayı zor da olsa kazandıklarını, bu yüzden çok mutlu olduklarını dile getiren Çataloluk, ligde ise yarın deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirtti.

Çataloluk, ligde üst sıralardaki yerlerini korumak için galip gelmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynayacağımız yine çok önemli ve zorlu bir karşılaşma var. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligde şu anda iyi bir durumda olmayabilir, fakat oldukça iyi bir takım. Ligde kendi sahalarında önemli takımları mağlup etmeyi başardılar. Biz de bunun bilincinde olarak en iyi şekilde hazırlanacağız. Evimize galibiyetle dönmek ve bu sayede, ligde ilk 4 sıra içerisindeki yerimizi korumak istiyoruz."