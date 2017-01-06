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TBL'de 17. hafta başlıyor!
06 Ocak 2017 , 13:04
Türkiye Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 17.hafta karşılaşmaları 6-8 Ocak tarihleri arasında oynanacak.
Türkiye Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 17.hafta karşılaşmaları 6-8 Ocak tarihleri arasında oynanacak.
Ligde 17.haftanın programı şu şekilde:
|
Tarih
|
Saat
|
Salon
|
A Takımı
|
B Takımı
|
6.1.17
|
14:00
|
Gelişim Koleji S.S.
|
Gelişim Koleji
|
Acıbadem Üniversitesi
|
6.1.17
|
14:30
|
Final Okulları S.S
|
Final Gençlik
|
Düzce Belediye
|
7.1.17
|
16:30
|
Enka S.S
|
Petkim Spor
|
Sakarya Bşb Basketbol
|
7.1.17
|
16:00
|
Gazanfer Bilge S.S
|
İstanbulspor Beylikdüzü
|
Nesine.Com Eskişehir Basket
|
7.1.17
|
16:00
|
Mustafa Dağıstanlı S.S
|
Samsun Bşb. Anakent
|
Bursaspor Durmazlar
|
7.1.17
|
14:00
|
Tobb Etü S.S
|
Türk Telekom
|
Muğla Orman
|
7.1.17
|
18:00
|
Akhisar Belediye S.S
|
Akhisar Belediye
|
Mamak Bld. Ankara Dsi
|
7.1.17
|
18:00
|
ATATÜRK
|
Afyon Belediye
|
Yalova Group Belediye
|
8.1.17
|
15:30
|
Banvit Kara Ali Acar S.S
|
Bandırma Kırmızı
|
Pertevniyal
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