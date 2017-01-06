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TBL'de 17. hafta başlıyor!

Tarih06 Ocak 2017 , 13:04

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TBL'de 17. hafta başlıyor!

Türkiye Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 17.hafta karşılaşmaları 6-8 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 17.hafta karşılaşmaları 6-8 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

Ligde 17.haftanın programı şu şekilde:

Tarih

Saat

Salon

A Takımı

B Takımı

6.1.17

14:00

Gelişim Koleji S.S.

Gelişim Koleji

Acıbadem Üniversitesi

6.1.17

14:30

Final Okulları S.S

Final Gençlik

Düzce Belediye

7.1.17

16:30

Enka S.S

Petkim Spor

Sakarya Bşb Basketbol

7.1.17

16:00

Gazanfer Bilge S.S

İstanbulspor Beylikdüzü

Nesine.Com Eskişehir Basket

7.1.17

16:00

Mustafa Dağıstanlı S.S

Samsun Bşb. Anakent

Bursaspor Durmazlar

7.1.17

14:00

Tobb Etü S.S

Türk Telekom

Muğla Orman

7.1.17

18:00

Akhisar Belediye S.S

Akhisar Belediye

Mamak Bld. Ankara Dsi

7.1.17

18:00

ATATÜRK

Afyon Belediye

Yalova Group Belediye

8.1.17

15:30

Banvit Kara Ali Acar S.S

Bandırma Kırmızı

Pertevniyal


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