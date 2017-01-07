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Basketbolda derbi heyecanı

Tarih07 Ocak 2017 , 10:07

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Basketbolda derbi heyecanı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Bu önemli karşılaşma öncesi iki takımın da 11'er galibiyeti bulunurken, Fenerbahçe averajla lider, Beşiktaş Sompo Japan ise üçüncü durumda.

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