Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergey Bazarevich, TED Ankara maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş Sompo Japan ve Anadolu Efes'e 1 sayıyla kaybettikten sonra bir şeyler yapabileceklerini gösterecekleri bir maça çıktıklarını vurgulayarak, "Lige ara vermeden önce oyuncuların konsantre olmaları zorlaşır. Bu maç öncesinde biraz endişeliydim, bu da başımıza geldi. Özellikle final periyodunda rakibimizin maçı kazanma noktasına getirmesine izin verdik. Karşı hamleyle cevap vererek kazandık. Bunun için mutlu olmalıyız." ifadelerini kullandı.