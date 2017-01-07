Trabzonspor Medical Park, Ankara'da kazandı!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor Medical Park, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 87-75 yendi.

Karşılıklı basketlerle girilen karşılaşmada ev sahibi takım, Hummer ve Morrison ile sayılar bulurken, konuk takım rakibine Green-Kadji ikilisiyle karşılık verdi ve 4. dakikaya 10-9 önde girdi. Wright'ın da skora katkı vermesiyle kontrolü eline alan Trabzonspor Medical Park, ilk çeyreği 19-14 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi giren taraf bordo-mavili ekip oldu. Kadji, Green ve Wright ile rakip savunmayı aşan Trabzonspor Medical Park, yakaladığı 9-2'lik seriyle 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 16-28. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, hücumda da Morrison ile etkili olarak rakibine 15-6'lık seriyle karşılık verdi ve devrenin bitimine 1 dakika kala farkı 3 sayıya (31-34) indirdi. Cardenas ile bir basket daha bulan konuk takım, soyunma odasına 36-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hem hücumda hem de savunmada etkili başlayan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Morrison, Hummer ve Shorter'ın basketleriyle 6-0'lık seri buldu ve 23. dakikada ilk kez öne geçti: 37-36. Çabuk reaksiyon gösteren konuk takım, Wright, Hardy ve Green'in sayılarıyla rakibine 11-5'lik seriyle yanıt verdi ve 25. dakikada skor üstünlüğünü bir kez daha eline aldı: 42-47. Rakibinin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Trabzonspor Medical Park, periyodu 59-57 önde tamamladı.

Her iki takımın da kolay sayı ürettiği final çeyreğinin ilk bölümünde boyalı alanda Cardenas ve Hardy ile etkili olan bordo-mavili takım, 34. dakikayı 67-65 önde geçti. Özellikle Hardy ile dış atışlarda yüksek yüzde tutturan Trabzonspor Medical Park, Wright'ın da skorer oyunu sürdürmesiyle karşılaşmadan 87-75 galip ayrıldı.