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Basketbolda toplu sonuçlar

Tarih08 Ocak 2017 , 22:52

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Basketbolda toplu sonuçlar

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası 4 maçla tamamlanırken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12. haftaya 2 maçla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle: 


- Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Darüşşafaka Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece: 97-75

Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol: 82-87

Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank: 80-77

Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe: 76-79


- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 78-82

Girne Üniversitesi-Fenerbahçe: 56-76

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