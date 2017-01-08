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Basketbolda toplu sonuçlar
08 Ocak 2017 , 22:52
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası 4 maçla tamamlanırken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 12. haftaya 2 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Darüşşafaka Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece: 97-75
Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol: 82-87
Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank: 80-77
Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe: 76-79
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 78-82
Girne Üniversitesi-Fenerbahçe: 56-76
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