Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, Muratbey Uşak karşısında aldıkları galibiyetin altın değerinde olduğa dikkat çekerek, "Beklediğim gibi bir maç oldu. Karşılaşmanın kontrolünü büyük oranda elimizde tuttuk. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Basketbolda her galibiyet altın değerinde. Uşak takımını tebrik ediyorum ve bundan sonrası için de onlara başarılar diliyorum. " değerlendirmesinde bulundu.