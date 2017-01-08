Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'ye 79-76 yenildikleri derbi maçta iyi mücadele ettiklerini ancak bunun galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sarıca, Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Bu sezon bizi sahamızda yenen ilk takım oldular. Çok iyi oyuncuları ve antrenörleri olan ve ne yaptığını bilen bir takım ile oynadık. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Mağlup olduk ama son topa kadar oyunu kazanma şansımız vardı. Oyunun büyük bölümünde iyi basketbol oynadık. Burada bir parça tecrübe farkı ortaya çıktı." diye konuştu.

Ufuk Sarıca, sezon başında koydukları hedefler doğrultusunda ilerlediklerini aktararak, "Bugün de kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Bundan gereken dersleri çıkartıp, Anadolu Efes ile yapacağımız maçı kazanıp en azından devreyi ikinci bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıca, maçın son bölümünde tribünlerden tepki alan eski öğrencisi Fenerbahçeli basketbolcu Ali Muhammed ile aralarında herhangi bir sorunun olmadığını da sözlerine ekledi.