Daçka evinde farklı!

Darüşşafaka Doğuş: 97 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 75

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Clyburn 3, Bertans 10, Harangody 15, Semih Erden, Wilbekin 13, Birkan Batuk 17, Zizic 16, Furkan Aldemir 2, Mehmet Yağmur

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Eldridge 4, Hayes 20, Caloiaro 6, Stipanovic 18, Burak Can Yıldızlı 4, Tayfun Erülkü, Ramazan Tekin, Mutlu Akpınar 8

1. Periyot: 18-12

Devre: 50-36

3. Periyot: 71-54

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 97-75 yendi.

Darüşşafaka Doğuş bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde ederken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 8. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Darüşşafaka Doğuş, Birkan Batuk ve Wanamaker ile sayı üretirken, Demir İnşaat Büyükçekmece, Stipanovic ve Hayes ile karşılık verdi. Ev sahibi takım sonradan oyuna dahil olan Wilbekin'ın getirdiği hareketlilikle hücumda daha etkili bir mücadele ortaya koydu ve ilk periyodu 18-12 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Birkan Batuk ve Wanamaker ile basketler bulmaya devam ederek 16. dakikada farkı 14 sayıya (36-22) çıkardı. Mutlu Akpınar ve Hayes'in sayılarıyla oyunda kalmaya çalışan Demir İnşaat Büyükçekmece'ye, Zizic'in skorer oyunuyla karşılık veren ev sahibi takım, soyunma odasına da 50-36 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Darüşşafa Doğuş, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Bertans, Wilbekin ve Harangody'nin dış atışlardaki basketleriyle 29. dakikada farkı 20 sayıya (71-51) çıkartan ev sahibi takım, son çeyreğe de 71-54 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Darüşşafaka Doğuş, karşılaşmadan 97-75 galip ayrıldı.