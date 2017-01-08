Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında iç sahada Gaziantep Basketbol'a 87-82 mağlup olan Muratbey Uşak'ın başantrenörü Ozan Bulkaz, kazanmayı çok istedikleri bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Bulkaz, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ilk yarıda sergiledikleri performansın, aradaki sayı farkını kapatmakta güçleştirdiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu karşılaşma iki takım için de çok önemliydi. Biz kazanmayı çok istedik. İlk iki periyotta kötü bir performans sergiledik. Bu da 10 sayı farkı kapatmamızı güçleştirdi. Karşılaşmanın son bölümünde beraberliği yakaladık. Ancak sonra kötü bir ofansif tercihler yaptık. Ligin ilk yarısını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İkinci yarıda yolumuza daha iyi bir şekilde devam edeceğiz "