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"Kenardan gelenlerden verim alamadık"
08 Ocak 2017 , 21:18
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- Basketbol
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- Galatasaray Odeabank
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman mücadele ile ilgili yaptığı değerlendirmede kenardan gelen isimlerden yeterli verim alamadıklarını söyledi.
Ataman, "Bu akşam oyunun büyük bölümünde beş oyuncuyla çok iyi basketbol oynadık ama kenardan gelenlerden verim alamadık. Anadolu Efes'in geniş bir kadrosu var ve kenardan gelenlerden buldukları enerjiyle maçı üçüncü periyotta döndürmeyi başardılar. Oyuna tekrar denge getirdik ama beşte oynayanlar çok yoruldular. Sonuçta iyi oynadığımız bir akşamda kazanamadık." şeklinde değerlendirmede bulundu.
Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli ismi Sinan Güler ise "İlk yarı 28 sayı yediğimiz bir takımdan 52 sayı yersek kazanmak zor oluyor. Rüzgarın yönünü çevirmeye çalışıyoruz." diye görüş belirtti.
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