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Ligde de Anadolu Efes!
08 Ocak 2017 , 19:49
Anadolu Efes 80 - 77 Galatasaray Odeabank
Anadolu Efes: 80 - Galatasaray Odeabank: 77
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Murat Biricik, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök
Anadolu Efes: Granger 8, Paul 18, Cedi Osman 14, Brown 9, Dunston 7, Thomas 4, Doğuş Balbay 4, Heurtel 16, Mutaf
Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 16, Micov 12, Ege Arar, Sinan Güler 15, Tyus, Schilb 12, Pleiss 22, Can Korkmaz, Orhan Haciyeva, Daye, Göksenin Köksal
1. Periyot: 16-17
Devre: 28-40
3. Periyot: 56-54
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Odeabank'ı konuk eden Anadolu Efes, karşılaşmayı 80-77 kazandı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank, 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya iyi bir savunmayla başlayan Anadolu Efes, ilk 4 dakikada Galatasaray Odeabank'a sayı şansı vermeyerek bu süreyi Paul ve Brown'ın isabetleriyle 10-0 önde tamamladı. Sinan Güler'le etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılı takım, Pleiss'ın da skor üretmesiyle 8. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 14-11. Galatasaray Odeabank, son 15 saniyede bulduğu basketlerle ilk çeyreği 17-16 önde geçti.
İlk bölümün aksine ikinci çeyreğe daha etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 15. dakikaya 12 sayı farkla (30-18) önde girdi. Savunmada daha sert oynamaya başlayan ve ribauntlarda üstünlük kuran Galatasaray Odeabank, Sinan Güler, Pleiss ve Schilb'in yanı sıra Tyus'un da etkili olmasıyla maçın kontrolünü ele geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip ilk yarının sonunda soyunma odasına 40-28 önde gitti.
Çekişmeli başlayan üçüncü çeyrekte Anadolu Efes'in farkı azaltma çabalarına karşılık veren Galatasaray Odeabank, 24. dakikayı 47-37 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, 26. dakikada 8-0'lık seri yakalayarak farkı azaltmayı başardı. Heurtel'in skorer oyunuyla bu bölümde etkili olan Anadolu Efes, çeyreğin bitimine 40 saniye kala durumu 53-52 yaparak öne geçti ve çeyreği 56-54 üstün tamamladı.
Karşılıklı basketlere sahne olan son çeyrekte iki ekip de oyunu kontrol etmeye çalıştı. Mücadelenin 32. dakikası 61-61 eşitlikle geçilirken, yaşanan top kayıpları dikkati çekti. Bitime 3 dakika kala hücumda daha etkili olan başlayan Anadolu Efes, son dakikasına 74-69 önde girdiği maçı 80-77 kazandı.
Maçın en skorer ismi Galatasaray Odeabank formasıyla 22 sayı kaydeden Pleiss olurken, Anadolu Efes'te Paul'ün 18, Heurtel'in 16 ve Cedi Osman'ın 14 sayısı galibiyeti getirdi.
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