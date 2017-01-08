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Mersin deplasmanda kazandı

Tarih08 Ocak 2017 , 16:21

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Mersin deplasmanda kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 82-78 yendi.

Salon: Mehmet Can Öztürk 

Hakemler: Uğur Özen, Musa Kazım Çetin, Duhan Köyiçi 

Canik Belediyespor: Eldebrink 24, Tuğba Taşçı 2, Miray Şahin Yıldırım 12, Hülya Çoklar 4, Murphy 21, Mircheva 15

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan 2, Nilay Kartaltepe 7, Fahriye Bayraktar 9, Yaren Uslular 1, Petronyte 31, Robinson 16, Nevin Kristen Vatansever 2, Henry 14 

1. Periyot: 23-18 

Devre: 47-40 

3. Periyot: 59-56 

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