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Mersin deplasmanda kazandı
08 Ocak 2017 , 16:21
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 82-78 yendi.
Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Uğur Özen, Musa Kazım Çetin, Duhan Köyiçi
Canik Belediyespor: Eldebrink 24, Tuğba Taşçı 2, Miray Şahin Yıldırım 12, Hülya Çoklar 4, Murphy 21, Mircheva 15
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Gökçe Doğan 2, Nilay Kartaltepe 7, Fahriye Bayraktar 9, Yaren Uslular 1, Petronyte 31, Robinson 16, Nevin Kristen Vatansever 2, Henry 14
1. Periyot: 23-18
Devre: 47-40
3. Periyot: 59-56
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