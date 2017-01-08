Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise üçüncü çeyrekteki mücadeleleriyle oyuna yeniden ortak olduklarını ve maçı kazandıklarını söyledi.

Beşiktaş Sompo Japan'ın bu sezon iyi oynadığını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Rakibimiz çok farklı savunma yapıyor. Uzun oyuncuları Stimac şu anda ligi domine ediyor. Hem Avrupa'da hem de ligde iyi gidiyorlar, onları tebrik ediyorum. Çok zor bir maç olacağını bilerek geldik. Bu atmosferde maç oynamak zor. İlk yarıda rahat skor bulmalarını engelleyemedik. Üçüncü çeyrekte 12 sayı gerideyken, çok iyi mücadele ettik ve geri döndük. Hücum opsiyonlarını iyi kullandık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hepsi aldıkları sürelerde iyi oynadılar. Özellikle Bogdanovic'in geri dönmesi bizim için iyi oldu. Oyuncularımla gurur duruyorum."