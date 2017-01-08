Yeşilgiresun Belediyespor'da yüzler gülüyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da kulüp başkanı Kerim Aksu, yeşil-beyazlı takımın geride kalan 14 haftada elde ettiği sonuçlarla lige renk kattığını belirtti.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, 14. haftada konuk ettikleri TOFAŞ'ı 84-79 mağlup ederek ligdeki yedinci galibiyetlerini aldıklarını anımsattı.

TOFAŞ galibiyetiyle Türkiye Kupası'nda mücadele etme adına büyük avantaj yakaladıklarını aktaran Aksu, organizasyona katılmaları durumunda bunun kulüp tarihinde bir ilk olacağına işaret etti.

Takımdaki genç oyuncuların kendilerine verilen şansı en iyi şekilde kullandığını ve kamuoyunda adlarından söz ettirdiğini vurgulayan Aksu, "Yeşilgiresun Belediyespor, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yeni bir heyecan ve model kazandırmıştır. Kısıtlı bütçemizle teknik kadromuzun, yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın oluşturduğu proje takımı, Türk basketbolunun geleceğine önemli katkı sağlayacaktır. Biz gençlere güvendik. Genç kadromuz kendilerine verilen şansı çok iyi değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

Başkan Kerim Aksu, yeşil-beyazlı kulübün lige renk katmayı sürdüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ligde bulunduğumuz konum buraya tesadüfen gelmediğimizin göstergesidir. Geride kalan 14 maçta alınan sonuçlar, bunun bir kanıtı. Belki küçük bir bütçemiz olabilir ancak basketbol sevgisiyle dolu taraftara, iyi bir teknik ekip ve oyuncu grubunun yanı sıra canla başla çalışan yönetime sahibiz. Birlik ve beraberlik oluşturduk, ligde başarıyı kovalıyoruz. Taraftarımızın basketbol sevgisi, teknik kadromuzun, sporcularımızın ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın özverili çalışmaları en büyük gücümüz. Yeşilgiresun Belediyespor, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bundan sonra da konuşulmaya devam edecektir."