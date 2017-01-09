Bir gün sonra maça çıktı, double-double yaptı

Galatasaray Odeabank’ın genç oyuncusu Ege Arar, Türkiye Basketbol Ligi’nde gösterdiği etkileyici performansa devam ediyor.

Dün Galatasaray Odebank formasıyla Anadolu Efes’e karşı ilk beş başlayan Ege Arar, bu önemli maçın üstünden 24 saat geçmeden başka bir maça çıktı. Çifte lisansla Türkiye Basketbol Ligi’nde Pertevniyal forması giyen Ege, bugün Bandırma Kırmızı karşısında sahada yer alırken, üst düzey bir performans sergiledi.

Genç oyuncu, Pertevniyal’in Bandırma Kırmızı deplasmanından galibiyetle döndüğü maçta 31 dakika sahada kalırken, 15 sayı, 15 ribaund ve 2 blokla harika bir performans sergiledi.

Ege, iki sayılık atışlarda 5-9 ile oynarken, faul atışlarında ise 5-10 ile mücadele etti.

Pertevniyal’de iyi bir performans sergileyen Ege, geride kalan 15 maçta 12.6 sayı, 11.0 ribaund ve 1.6 blok ortalamasıyla oynadı.

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