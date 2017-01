Milli Takım için kritik hafta!

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun, "All-Star arasında milli takım coach'unu açıklarız" dediği hafta geldi çattı. İşte adaylarda son durum...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Milliyet gazetesinden Ümit Avcı’ya verdiği röportajda, erkek basketbol milli takım coach’u hakkında önemli açıklamalar yapmıştı.

Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi’nde All-Star için verilecek arada coach’un ismini duyuracaklarını, “Görüşmelerimizi sürekli gerçekleştiriyoruz. Sanırım All Star öncesi, bir açıklama yaparız” cümleleriyle ifade etmişti. O önemli hafta geldi çattı. Peki milli takım coach’luğu konusunda son durum nedir?

Milli Takım için yerli olarak 3 isim ön plana çıkmıştı; Orhun Ene, Ergin Ataman ve Ufuk Sarıca Biz de daha önce yaptığımız haberde Orhun Ene’nin bu isimler arasında coach’luğa en yakın aday olduğunu belirtmiştik. Ancak TOFAŞ ile uzun vadeli kontratı olan Orhun Ene, başkan Hidayet Türkoğlu ile görüştüğünü sitemize verdiği özel açıklamalarda da doğruladı. Bursa ekibiyle bir proje içinde olduğunu dile getiren Ene, ‘head coach’luk görevini nazik bir dille reddetti. Ancak her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Orhun Ene, kapıları ardına kadar kapatmadı.

Ergin Ataman kırgın

Orhun Ene’den istediği yanıtı alamayan Federasyon yetkilileri Galatasaray Odeabank Coach’u Ergin Ataman’ın kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılı ekiple zor günler geçiren Ataman, ilk tercih olmadığı için biraz kırıldı. Hem milli takım, hem de kulüp takımı çalıştırmaya devam etmek isteyen Ataman, kırgın olduğu için ‘Evet’ demedi.

Ay-Yıldızlıları her zaman çalıştırmaya gönüllü olduğunu dile getiren Beşiktaş Sompo Japan Coach’u Ufuk Sarıca şu an için en kuvvetli aday Bu hafta içinde Eurobasket 2017’de milli takımın başında olacak ismi açıklamak isteyen Basketbol Federasyonu yetkililerinin duyuracağı isim muhtemelen Ufuk Sarıca olacak. Deneyimli antrenör de yakın çevresine, “Bu hafta içinde kesinleşir” dediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı ekipteki kariyerini de bitirmek istemeyen Sarıca’nın, her iki kulvarda da antrenörlük yapabileceği belirtildi.

Daha önce hem milli takım hem de kulüp takımı çalıştırma konusuna izin vermeyen Basketbol Federasyonu’nun ilerleyen günlerde bu konu hakkında nasıl bir tutum izleyeceği de merak konusu

Basketball.com.tr