İşte All Star kadroları!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Spor Toto All-Star 2017 organizasyonunda karşılaşacak Avrupa ve Asya kadrolarını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, 15 Ocak Pazar günü Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilecek Spor Toto All-Star 2017 organizasyonunun yapılan halk oylaması ile belirlenen başantrenör ve oyuncu kadroları ilan edildi.

Tofaş Başantrenörü Orhun Ene'nin yönetimindeki Asya karmasında ilk 5'in, Jordan Theodore (Banvit), DeJuan Summers (Pınar Karşıyaka), Kostas Sloukas, Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'tan (Fenerbahçe) oluştuğu, yedeklerde ise Barış Ermiş (TOFAŞ), Mateusz Ponitka (Pınar Karşıyaka), Furkan Korkmaz (Banvit), Shaquielle Mckissic (Muratbey Uşak), Julian Wright (Trabzonspor Medical Park), Okben Ulubay (Yeşilgiresun Belediyespor) ve Davon Jefferson'ın (Gaziantep Basketbol) yer aldığı paylaşıldı.

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic'in idare edeceği Avrupa karmasının ilk 5'inde, Sinan Güler (Galatasaray Odeabank), Thomas Heurtel, Cedi Osman (Anadolu Efes), Will Clyburn (Darüşşafaka Doğuş) ve Vladimir Stimac'ın (Beşiktaş Sompo Japan) bulunacağı, yedeklerin ise Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş), Kenny Hayes (Demir İnşaat Büyükçekmece), Jaka Klobucar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Austin Daye (Galatasaray Odeabank), Earl Clark (Beşiktaş Sompo Japan), Bryant Dunston (Anadolu Efes) ve Semih Erden'den (Darüşşafaka Doğuş) oluştuğu bildirildi.

Öte yandan, organizasyon kapsamında düzenlenecek olan yetenek yarışmasında, Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Berk Uğurlu (Fenerbahçe), Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Can Korkmaz (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Doğuş Özdemiroğlu'nun (Yeşilgiresun Belediyespor), 3 sayı yarışmasında, Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Sean Armand (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol), Vasilije Micic'in (TOFAŞ), smaç yarışmasında da Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz (Banvit), Josh Owens (Pınar Karşıyaka), Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park), Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece) ve Jan Vesely'nin (Fenerbahçe) boy gösterecekleri aktarıldı.