Ergin Ataman: ''Kazanacak çok kupam var''!

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, TRT Kent Radyo İstanbul’da Ahmet Fisunoğlu’nun hazırlayıp sunduğu Spor Kulübü’ne konuk oldu. Ataman; Euroleague, Spor Toto Basketbol Ligi ve gündeme dair birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçmişinde İtalya serüveni bulunan Ergin Ataman, İtalya’da çok sevildiğini ve orada her zaman hafızalarda olduğunu söyledi.

Kariyerinde birçok başarıya imza atmış olan tecrübeli çalıştırıcı, ”Kupalarımı hak ederek kazandım, yaşım henüz 51, kazanacak daha çok kupam var” dedi.

Galatasaray’daki kötü gidişe de değinen Ataman, şu ana kadar istenileni alamadığını belirtirken, takımın gösterdiği performanstan dolayı memnun olmadığını dile getirdi.

Ergin Atama,n kötü gidişatın kendilerini etkilemediğini belirtti. Henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyleyen Ataman, “Vazgeçmek Galatasaraylılığa yakışmaz” dedi.

Kurduğu kadro konusunda eleştirilen Ergin Ataman, sezon başında büyük şanssızlıklar yaşadığını dile getirdi. İlk tercihleri olan isimlerle farklı sebeplerden dolayı anlaşılamadığını söyleyen Ataman, McCollum’u da kadroda tutmayı çok istediğini belirtti.

“OBRADOVIC AVRUPA’NIN EN İYİ ANTRENÖRÜDÜR”

Ergin Ataman, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile kıyaslanması konusunda ise “Obradovic, çok iyi bir takım kurdu. O Avrupa’nın en iyi antrenörüdür.” açıklamalarını yaptı.

Galatasaray’da üç farklı başkanla çalıştığını söyleyen Ergin Ataman, tüm başkanların basketbola destek verdiğini söyledi. “Ünal Aysal, ile ilk senemizde şampiyon olmuştuk. Duygun Yarsuvat başkan da bana hep destek verdi, Kızılyıldız maçı sürecinde yönettiği kriz ortamını unutamam” dedi.

“NE BEN FENER’E GİDERİM, NE DE ONLAR BANA GELİR”

“Bir gün Fenerbahçe’yi çalıştırır mısınız?” sorusu üzerine ise Ergin Ataman, ”Ben Galatasaraylıyım, politik cevap vermeme gerek yok. Ne Fenerbahçe bana gelebilir ne de ben onlara gidebilirim” diyerek gündemde olan soruyu da cevapladı.

Spor Kulübü’nde dinleyicilerin ısrarlı sorularından sonra en iyi beşini açıklayan Ergin Ataman’ın ilk beşi ise şu şekilde:

“Oyun kurucu rolünde Naumoski’yi tek geçerim. İki numarada ise Orhun Ene, İbrahim Kutluay ve Ufuk Sarıca favorim olan isimler. Üç numarada federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu, dört numara pozisyonunu Mirsad Türkcan ve Mehmet Okur’a paylaştırırım. Pivot pozisyonuna ise Udoh’u yazarım.”

Ahmet Fisunoğlu ile Spor Kulübü programı hafta içi her gün TRT Kent Radyo İstanbul’da. 17.00-18.00 saatleri arasında 106.8’de.

(Hürriyet)