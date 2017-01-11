Kadji Anadolu Efes yolunda!

Anadolu Efes'te hareketli saatler yaşanıyor.

Alen Omic'i değiştirmek isteyen Lacivert Beyazlılar, birçok isimle temasa geçti. Cedevita'dan Miro Bilan'ı gündemine alan Efes, Hırvat ekibinin oyuncusunu bırakmaması üzerine, diğer opsiyonlara yöneldi. Trabzonspor Medical Park'tan Kenny Kadji ile görüşen Lacivert Beyazlılar, temaslarını sürdürüyor. Kadji'nin ayrılmasının biraz daha süre alması halinde Efes diğer opsiyonlara yönelecek.

Basketdergisi