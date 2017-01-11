Lasme'den Galatasaray sinyali!

Galatasaray Odeabank’ta geçen sezon forma giyen ve sahada ortaya koyduğu mücadelede ile taraftarların adeta sevgilisi olan Stephane Lasme, sosyal medyadan Galatasaraylı taraftarların ‘geri dön’ çağrılarına retweet yaparak destek verdi.

Stephane Lasme’nin bu hamlesi ‘Galatasaray’a mı dönüyor’ sorusunu akıllara getirdi. Stephane Lasme, geçen sezon Pınar Karşıyaka ile oynanan play-off mücadelesinde yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası almıştı.



Kaynak : AMK