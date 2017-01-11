Ve Anadolu Efes bütçeyi açıkladı!

Galatasaray Odeabank koçu Ergin Ataman'ın TRT Kent Radyo'da yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu.

Ataman'ın, "Bizim toplam bütçemiz 9 milyon dolar. Fenerbahçe'nin 30-35 milyon dolar. Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un ise 25-30 milyon dolar" açıklamasının ardından Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz'a oyuncu bütçeleri soruldu.

Yılmaz, "Anadolu Efes'in oyuncu bütçesi vergilerle beraber 9.6 milyon Euro. Daha önce çok daha büyük bütçelerle mücadele ettik. Ancak bu bütçemiz neredeyse son 10 yıldır en düşük bütçe. Alen Omic'in de bütçesi söylendiği gibi yüksek değil. Yabancı oyuncularımız arasındaki en düşük bütçe Omic'in" dedi.

(Hürriyet)