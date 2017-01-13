Fikret Orman'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ve beraberindeki heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ziyaret etti.



Türkiye Basketbol Federasyonu’nun İstanbul’daki binasında gerçekleştirilen görüşmede Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman’ın yanı sıra, Beşiktaş JK Yöneticileri Hakan Özköse ve Cihat Kumuşoğlu da hazır bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan da görüşmede yer aldı.



Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’na kartal heykeli ile forma hediye etti.

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