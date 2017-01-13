NBA Draft'ın 1 numarası Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, 2013 NBA Draftı’nın 1 numarası Anthony Bennett’i kadrosuna kattı...

Uzun rotasyonunu genişletmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Brooklyn Nets ile yollarını ayıran Anthony Bennett'i renklerine bağladı.



Ekpe Udoh ve Jan Vesely'nin yükünü hafifletmek isteyen sarı lacivertliler, 2013 NBA Draftı'nda Cleveland Cavaliers tarafından 1 numarada seçilen Anthony Bennett ile anlaştı. 3.5 yıllık NBA kariyerine 4 takım sığdıran 23 yaşındaki basketbolcu, son olarak Brooklyn Nets'te oynadı.



Sezon başında sözleşme imzaladığı Brooklyn'de 23 maçta forma giyen Bennett, ortalama 11.5 dakika sahada kalırken maç başına 5 sayı ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı. NBA tarihinde 1 numaradan draft edilen ilk Kanadalı oyuncu olan 2.03 boyundaki Anthony Bennett ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Anthony Bennett transferiyle ilgili görüşlerini belirten Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini “NBA Draftı'nın 1 numaralı isminin kariyerine Avrupa’da devam etmek istemesi çok sık görülen bir durum değil. Bennett çok önemli bir potansiyel ve sadece 23 yaşında olduğu unutulmamalı. Şu anda Avrupa basketbolunun, onun için çok çalışmak ve farklı bir seviyeye çıkmak için ideal ortam olduğunu düşünüyorum. Bennett ile Kanada basketbolu vasıtasıyla birçok farklı ortamda, parkede ve parke dışında vakit geçirme şansı buldum. Çok düzgün karakterli ve her zaman başarıyı isteyen bir oyuncuyu kadroya kattığımızı söyleyebilirim. Bennett’ın NBA kariyeri şu ana kadar iyi gitmemiş olabilir ancak buraya büyük bir istek ve heyecanla geliyor. Obradovic gibi çok iyi bir koç ve öğretmenle çalışacak olması da onun adına avantaj olacak. Rekabet seviyesinin oldukça yüksek olduğu Euroleague’de başarılı olabilmek için böyle önemli bir hamleyi yapmamızı sağlayan Başkanımız ve Yönetimimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Bennett, Fenerbahçe forması altında çok çalışacak ve tekrardan kendi güvenini kazanarak, Avrupa basketbolu için üst düzey bir isim olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ntvspor