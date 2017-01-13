Osman Gökhan Şirin, Türk Telekom'a kiralandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'da 26 yaşındaki oyuncu Osman Gökhan Şirin'in, Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Türk Telekom'a kiralandığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Osman Gökhan Şirin'in sezon sonuna kadar Türk Telekom ile anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı oyuncuya teşekkür edilerek, "Oyuncumuz Osman Gökhan Şirin, sezonun kalan kısmında kiralık olarak Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da forma giyecek. Oyuncumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatında başarılar dileriz." denildi.

Osman Gökhan Şirin, Yeşilgiresun Belediyespor'da bu sezon sadece bir maçta oynama şansı bulurken, 3 sayı kaydetti.