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TBL'de 18. hafta programı belli oldu!
13 Ocak 2017 , 12:43
Türkiye Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 18.hafta, karşılaşmaları 13-15 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 18.hafta, karşılaşmaları 13-15 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Ligin 18.haftasında program şu şekilde:
|Tarih
|Salon
|A Takım
|B Takım
|
13.01.2017 14:00
|
Gelişim Koleji S.S.
|
GELİŞİM KOLEJİ
|
-
|
MUĞLA ORMAN
|
14.01.2017 14:30
|
Final Okulları Spor Salonu
|
FİNAL GENÇLİK
|
-
|
NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET
|
14.01.2017 17:00
|
Mamak Belediyesi Spor Salonu
|
MAMAK BLD. ANKARA DSİ
|
-
|
TÜRK TELEKOM
|
14.01.2017 16:00
|
Gazanfer Bilge
|
İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ
|
-
|
YALOVA GROUP BELEDİYE
|
14.01.2017 16:00
|
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
|
SAMSUN BŞB. ANAKENT
|
-
|
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
|
14.01.2017 17:30
|
ATATÜRK Spor Salonu
|
SAKARYA BŞB BASKETBOL
|
-
|
DÜZCE BELEDİYE
|
14.01.2017 18:00
|
ATATÜRK
|
AFYON BELEDİYE
|
-
|
PERTEVNİYAL
|
14.01.2017 18:00
|
Akhisar Belediye Spor Salonu
|
AKHİSAR BELEDİYE
|
-
|
PETKİM SPOR
|
15.01.2017 15:00
|
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu
|
BANDIRMA KIRMIZI
|
-
|
BURSASPOR DURMAZLAR
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