Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» TBL

TBL'de 18. hafta programı belli oldu!

Tarih13 Ocak 2017 , 12:43

Yorum
TBL'de 18. hafta programı belli oldu!

Türkiye Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 18.hafta, karşılaşmaları 13-15 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Basketbol Ligi’nde 2016-2017 sezonunda 18.hafta, karşılaşmaları 13-15 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Ligin 18.haftasında program şu şekilde:

Tarih Salon  A Takım        B Takım 

13.01.2017 14:00

Gelişim Koleji S.S.

GELİŞİM KOLEJİ

  

-

  

MUĞLA ORMAN

14.01.2017 14:30

Final Okulları Spor Salonu

FİNAL GENÇLİK

  

-

  

NESİNE.COM ESKİŞEHİR BASKET

14.01.2017 17:00

Mamak Belediyesi Spor Salonu

MAMAK BLD. ANKARA DSİ

  

-

  

TÜRK TELEKOM

14.01.2017 16:00

Gazanfer Bilge

İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ

  

-

  

YALOVA GROUP BELEDİYE

14.01.2017 16:00

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu

SAMSUN BŞB. ANAKENT

  

-

  

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

14.01.2017 17:30

ATATÜRK Spor Salonu

SAKARYA BŞB BASKETBOL

  

-

  

DÜZCE BELEDİYE

14.01.2017 18:00

ATATÜRK

AFYON BELEDİYE

  

-

  

PERTEVNİYAL

14.01.2017 18:00

Akhisar Belediye Spor Salonu

AKHİSAR BELEDİYE

  

-

  

PETKİM SPOR

15.01.2017 15:00

Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu

BANDIRMA KIRMIZI

  

-

  

BURSASPOR DURMAZLAR

 


Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TBL HaberleriTüm TBL Haberleri

me