Stephane Lasme: ''Bu cezayı hak etmedim!''

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın Eurocup’ta yaşadığı şampiyonlukta Sarı-Kırmızılı kadroda yer alan ve Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Stephane Lasme, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cimbom’dan ayrıldığından beri sessizliğini koruyan Gabonlu yıldız kendisine verilen 1 senelik doping cezasının çok ağır olduğunu söylerken, “Kendim ve ailem dışında kimseye zarar vermedim, ne takıma ne de ligin itibarına. Galatasaray forması altında, Sarı-Kırmızılı taraftarın önünde Abdi İpekçi’de oynadığım maçları çok özlüyorum” diye konuştu.

Stephane Lasme’nin Karar gazetesinden Hakan Akar’a verdiği o çok çarpıcı açıklamalar;

- Şu anda neler yapıyorsun?

Amerika Massachusetts’te ailemleyim. Geçen sezonun sonundan beri evde rutin bir hayat yaşıyorum. Çoğunlukla kızlarımla ve spor salonunda zaman geçiriyorum.

- Cimbom'u takip ediyor musun?

Her maçını takip etmiyorum ama basketbol takımının iyi durumda olmadığını biliyorum.

- Galatasaray’dan arkadaşlarınla konuşuyor musun gittiğinden beri?

Bazı arkadaşlarımla hala konuşuyorum. Blake Schilb, Micov ve Sinan Güler’le hala çok yakınız.

- Ergin Ataman’ın eski bir öğrencisi olarak Ataman nasıl bir koç oyuncularına karşı?

Ataman bana karşı gayet iyiydi. O, oyuncularına yeteneklerini ifade etmeleri için özgürlük tanıyan bir koç. Aynı zamanda çok şey talep eder, her oyuncudan ondan bekleneni göstermesini ister. Sanırım bazen, bazı insanlar onu yanlış anlayabiliyor ama o bir kazanan ve bunu onun elinden alamazsınız.

- Peki Ergin Ataman’la hiç kontağın oldu mu ayrılığın sonrası?

Sezon bittikten hemen sonra konuştuk ama sonra kontağımız kesildi... Bunun doping cezasıyla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ancak Ataman’la iyi bir şekilde ayrıldık ve onunla çalışmış bir oyuncu olmaktan dolayı her zaman çok memnunum.

- Eurocup şampiyonluğunuz...

Final maçında yaşadıklarımın tarifi çok zor. Galatasaray’a transfer olurken hedeflerimden biri de Eurocup’ı evimizde taraftarlarımızın önünde kazanmaktı. O anları aynı duyguyla paylaşan bir salon dolusu taraftarımızın önünde görüp yaşamak ve bunu kelimelere dökmek inanın hiç kolay değil benim için. Kısacası unutulmazdı.

- Eurocup zaferi gibi bir şampiyonluk tekrar yaşanır mı?

Bir şampiyonluk elde etmek her zaman çok zordur. Çok sabır ve çaba gerektirir ama ondan önce, yönetim kazanan bir takım kurmak zorunda. Galatasaray’ın harika bir teknik kadrosu ve taraftarı var. A=B=C olursa, kazanmak yönetime bağlı olacak.

- Bu sezon Türkiye ve Avrupa Ligi’nde kötü sonuçlar geldi yapılan transferlere rağmen, takımın eski bir yıldızı olarak nasıl buluyorsun takımın durumunu?

Basketbolda her şey çok hızlı değişiyor. Kazanan takımlar, sporun her alanında içinde bulunduğu zamana ayak uydurabilen takım olmak zorunda.

- En zorlu deplasman?

Fenerbahçe ve Karşıyaka.

- Afrika Uluslar Kupası'na gidecek misin ve favorin kim?

Henüz son kararımı vermedim ama bu sene benim ülkemde olacak, o nedenle Gabon’u desteklemek için orada olabilirim.

- Cezana dönersek...

Ot içtiğimi inkar etmiyorum. Aslında, oynadığım takımların çoğu sezon arasındaki tercihlerimden haberdardı. Pek çok insan kenevirin sporcu sağlığına yararlı özelliklerinden habersiz ve ben onları eğitmek için burada değilim. Marijuana performansı arttırmaz, ben daha önce yapılan her testi geçtim ama Federasyon kararını verdi; bir yetişkin olarak yaptıklarımın sonuçlarına katlanıyorum. Benim fikrime göre, benim davama benzer olanlarda verilmiş cezalara bakıldığında, ceza işlenen suça uymuyor. Kariyerimde gerçek bir profesyonel ve kazanan biri olduğumu kanıtladım. Kendimin ve ailemin haricinde başka kimseye zarar vermedim, ne takıma ne de ligin itibarına... Neden bana bir sezon oynamama cezası verildi? Bunun cevabını gerçekten çok merak ediyorum.

- Cezan bittikten sonra...

En kısa zamanda parkelere geri dönmek istiyorum. Evde olmayı seviyorum ama sahada olduğum zamanı daha çok özledim.

- Galatasaray’ın formasını tekrar giymek ister misin?

Tabii ki Galatasaray’a geri gelebilirim. O büyük taraftar için oynamaktan çok büyük keyif aldım. Taraftarlarla aramda inanılmaz bir bağ vardı. Abdi İpekçi’de tekrar oynamak ve onların o büyük desteklerini tekrar duymak çok güzel olurdu. Şu anda oynayamamak bu anların değerini daha iyi anlamamı sağladı. O günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Galatasaray taraftarı ve İstanbul, kalbimin her zaman en güzel köşesinde yer alacak.