All Star'da kazanan Asya Karması oldu

Spor Toto All-Star 2017 organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 140-135 yendi.

Karşılaşmada Asya Karması'nın başantrenörlüğünü TOFAŞ'ın çalıştırıcısı Orhun Ene yaparken, Avrupa Karması'nın başında Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic sahaya çıktı.

İlk bölümde Asya Karması dışarıdan sayılar bulurken, Avrupa Karması boyalı alanda basketler üretti. Clyburn ve Cedi Osman'ın smaç basketleriyle rakibine üstünlük kuran Avrupa Karması, Clark'ın 3 sayılık basketiyle 7. dakikada 29-13 üstünlük yakaladı. Top kayıplarını azaltan Asya Karması, Wright'ın uzak mesafeden üç sayılık basketiyle farkı kapadı ve ilk çeyrek 34-27 Avrupa Karması'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. periyodunda Avrupa Karması'nda, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, oyun kurucu olarak görev aldı. Sadece maçın ikinci çeyreğinde oynayan Arda, 7 sayı üretirken, bu sayılar Wanamaker'ın istatistiklerine yansıdı. Asya Karması, Furkan Korkmaz'ın basketiyle 14. dakikada farkı 2 sayıya kadar düşürdü: 40-38. Avrupa Karması, üstünlüğünü sürdürerek ilk yarıyı da 68-61 önde geçti.

Maçın ikinci yarısına Asya Karması daha iyi başladı. Theodore'nin basketiyle 28. dakikada ilk kez öne geçen (90-88) Asya Karması, McKissic'in smaç basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 99-90. Mücadelenin 3. periyodunu önde geçen taraf 103-95'lik skorla Asya Karması oldu.

Avrupa Karması, son periyotta Klobucar ile etkili oldu ve bu oyuncunun 3 sayılık basketleriyle 35. dakikada 115-115 beraberliği sağladı. Sinan Güler, aynı dakika içinde attığı basketle takımını 117-115 öne geçirdi. Ancak Wright, smaç basketleriyle skoru takımının lehine çevirdi ve Asya Karması, karşılaşmayı 140-135 kazandı.

Kasığındaki sorun nedeniyle smaç yarışmasında yer almayan Furkan Korkmaz, Asya Karması ile maça çıktı.

Avrupa Karması'nda yer alan Semih Erden ise yedekler arasında yer almasına rağmen boynundaki problem nedeniyle oynayamadı.

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil

Asya Karması: Theodore 14, Summers 26, Sloukas 10, Bogdanovic 11, Udoh, Wright 22, McKissic 15, Barış Ermiş 3, Okben Ulubay 4, Jefferson 17, Furkan Korkmaz 11, Ponitka 7

Avrupa Karması: Heurtel 16, Sinan Güler 18, Cedi Osman 7, Clyburn 7, Stimac 10, Clark 13, Wanamaker 13, Klobucar 15, Dunston 9, Hayes 8, Daye 19

1. Periyot: 27-34

Devre: 61-68

3. Periyot: 103-95