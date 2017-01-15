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Efes Omic'i İspanya'ya gönderdi!
15 Ocak 2017 , 16:36
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Anadolu Efes
Anadolu Efes, Sloven oyuncusu Alen Omic'i İspanya'nın Unicaja Malaga ekibine kiraladı.
Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Sloven oyuncunun sezon sonuna kadar İspanyol ekibine kiralandığı bildirildi.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 17 kez lacivert-beyazlı formayı giyen Omic, 2,9 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamayla mücadele etti.
- İlgili:
- Basketbol
- TBL
- Anadolu Efes
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