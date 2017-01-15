Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu, üç kategorideki yarışmalar, Asya ve Avrupa karmaları arasındaki maç ve çeşitli şovlarla tamamlandı.

Ülker Sports Arena'da, "Parkenin sihirbazları, Türkiye için omuz omuza" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

Organizasyonda yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla coşan basketbolseverler, Asya ile Avrupa karmaları arasında oynanan karşılaşmayla yıldızların basketboluna doydu.

Gelir şehit ailelerine ve gazilere

Spor Toto All-Star 2017'de elde edilen gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilere verilecek.

Biletleri 35 ile 400 lira arasında değişen fiyatlarla satılan maça basketbolseverlerin ilgisi de büyük oldu. Salonun tamamı dolarken, tribünlerde son dönemde olduğu gibi birlik beraberlik görüntüleri oluştu. Farklı takımların formalarını giyen basketbolseverler, mücadeleyi yan yana izledi.

Karşılaşma öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

- Arda Turan'dan basketbol şov

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, Asya Karması ile Avrupa Karması arasındaki karşılaşmada forma giydi.

Organizasyonun başından itibaren salonda bulunan Arda, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde büyük bir sürpriz yaparak Avrupa Karması formasıyla sahada yer aldı. 10 numaralı formasıyla oyun kurucu olarak görev yapan milli futbolcu, hareketleriyle keyifli anlar yaşattı.

Arda Turan iki faul atışını değerlendiremezken, maçın hakemi son atışı tekrarladı. Bu atışı da kaçıran Arda, takımının sonraki hücumunda Stimac'ın yardımıyla sayı aradı ancak bunu da değerlendiremedi. Stimac'ın yardım amacıyla Arda'yı kucaklaması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Milli futbolcu, 2 sayılık atışlarda iki kez, 3 sayılık atışta ise bir kez isabet bularak takımı adına 7 sayı üretti. Arda'nın bu sayıları, Avrupa Karması kadrosundaki Wanamaker'ın istatistiklerine yansıtıldı.

Yalnızca ikinci periyotta oynayan Arda'ya basketbolseverler sevgi gösterisinde bulundu.

Maçın MVP'si Wright oldu

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP), 22 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynayan Asya Karması'ndan Julian Wright oldu.

Trabzonspor Medical Park'ta forma giyen basketbolcuya ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan verdi.

Karşılaşmada sosyal medya kullanıcıları tarafından en değerli oyuncu Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic seçildi.

- Ünlülerden büyük ligi

Karşılaşmaya spor ve magazin dünyasından büyük ilgi gösterildi.

Arda Turan'ın yanı sıra, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, dizi oyuncusu Barış Falay, İlker Ayrık, Sarp Levendoğlu, Merve Boluğur, şarkıcılar Murat Dalkılıç ve Soner Sarıkabadayı da organizasyonu salonda takip etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Anthony Bennett da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Tyler Honeycutt, smacıyla organizasyona damga vurdu

Smaç yarışmasında birinciliği elde eden Tyler Honeycutt'ın basketi, organizasyona damgasını vuran hareketlerden biri oldu.

Anadolu Efesli oyuncu, son atışında arka arkaya dizilen Cedi Osman, Stefan Moody, Bryan Dunston, Thomas Heurtel ve Osiris Eldridge'in üzerinden geçerek smaç basketini yaptı. Honeycutt, bu zor ve güzel smaç basketiyle birinciliği elde etti.

Salon kırmızı-beyaz

Karşılaşma öncesinde Ülker Sports Arena'daki her koltukta Türk bayrağı yer aldı.

Maçı izleyenler ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla coşkulu anlar yaşadı. Salon kırmızı-beyaza büründü.

Görsel ve ışık şovlar coşturdu

Saat 14.00'te başlayan ve yaklaşık 5,5 saat süren organizasyon boyunca dans gösterileri, ışık şovları ve görsel efektler gerçekleştirildi.

Etkinlikte Türkiye'nin de ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın maskotu "Sam Dunk" da basketbolseverlerin beğenisine sunuldu.