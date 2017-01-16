İsmet Badem yazdı ''All Star güzeldi fakat''

Basketbolun ödül gecesi olan ALL-STAR; mükemmele yakın organizasyonla boy gösterdi. Hiçbir masraftan kaçınılmadığı gibi “el emeği, göz nuru” olduğu her hali ile belli olan gecede hoşça vakit geçirildi. Tribünler olabildiğince dolu ve tüm tribün gelirinin “şehit ailelerine verilmesi” çok ince bir düşünce. Magazin ve şöhretli basketbol dışındaki insanların çağırılması, Hande Yener gibi bir şarkıcının renk katması önemli verilerdi.

Uzun seneler önce Hidayet, Hüseyin, Ömer, Kerem gibi basketbolumuzun yıldızlarının boy gösterdiği ALL-STAR’lar da şimdi saydığım isimler tribünde, yönetim koltuğunda oturuyorlar. Parkede ise hepimizi heyecanlandıran bir tek Türk Oyuncu vardı o da “ARDA TURAN” ne enteresan değil mi? Yıldız olarak seyirciye ancak Barcelona’nın futbol yıldızı Arda’yı vitrine sürdük. Asla inkar edemem Türk basketbol Tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Sinan Güler’i pas geçmem. Ancak tek başına, kendi için mi, takımı için mi ülkesi için mi oynasın? O hariç Türkiye’de elle tutacağımız bir tek oyuncunun olmaması içimi acıttı!

Melih Mahmutoğlu var diyeceksiniz! 3’lük yarışını kazandı! Kendi takımında kaptan olmasına rağmen birçok maç kenarda roman yazıyor! Yetenek yarışmasına yabancılar sokulmadı çünkü bizden birinin kazanması gerekliydi! TOFAŞ’tan yolda görse kimsenin tanımayacağı Yiğit Arslan kazandı. Oyun başlayınca saçımızın rengini gördük, çünkü Trabzonspor’un yabancı oyuncusu: “ Julian Wright 22 sayı, 9 ribaund, 8 asist ile MVP seçildi.” Buraya kadar çok güzel.

Lütfen artık sorunları halı altına süpürmeyelim. Çünkü geçmiş yıllardan bu yana halıların altı çöpleri almaz oldu! Gerçekleri yıllardır anlatıyorum ancak kimsenin umurunda olmadı! Şimdi de yoruluncaya kadar konuşma zamanı! Şu anda basketbolu yöneten Hidayet, Ömer, Hüseyin, Kerem ve diğerler emekli eski yıldızlar, ayarında basketbolcumuz yok. Ve inanılmaz basketbolcu fakiri bir ülke haline geldik işte size somut örnekler. TBF nin menü kısmında sicil lisans haritalı alanı tıklayınca, basketbolun temel unsurları güncel lisanslı sporcu sayısı yaklaşık 43 bin. Alt yapı oyuncusu var. 40 trilyon bütçe, 77 milyon nüfuslu bir ülke için utanç verici bir tablo.

Spor Toto Basketbol Liginde 16 takım 15 sporcu toplam 240 eder. Bundan 136 sı Türk veya devşirme, 104 tanesi yabancı, 90 trilyon bütçe ülkenin öz kaynaklarından para gidiyor! Biliyor musunuz? Türkiye’de hala basketbol oynanmayan, ya da ligi olmayan iller var! Ben geçmiş senelerden birinde, Muş’a panel vermeye gitmiştim. Vali ile basketbol maçı izledik. Lig olsun diye dört takım şarttı o zamanlar! Lisans falan hak getire! Lisanslı hakemlerin olmadığı, beden eğitimi öğretmenlerin yönettiği bir maç izlemiştik! Tavanı çöken salonda!

Spor Toto liginde 16 takım var! Yıllardır ligde boy gösteriyorlar ama hala yıldız seviyesinde bir tek oyuncu A takımında yer almamış. Hani Hidayetler, Ömer’ler, hani Hüseyin’ler, Kerem’ler! Bunları yetiştirecek Aydın Örs’ler Düşünün Milli Takım menajeri Kerem, onun takımında 170 lik ABD’li Dıxon Milli Takımın oyun kurucusu! Ülkenin 2 numaralı branşı 43 bin lisanslı sporcu (içlerinde bir tanecik bile yıldız pırıltısı olan oyuncu yok!) Çünkü onları yetiştirecek teknik adam yok!” Yıllardır “Turgay Demirel’e bunu anlatmaya çalıştım, yıllardır, Yalçın Granit abiye Türkiye’ye yayılmazsak Türk Basketbolu olmaz” dedim.

Yalçın ağabey” Sadece müessese takımları ile olmaz!” Fenerbahçe-Galatasaray-Beşiktaş şampiyonluk için devreye girmeli” demişti haklıydı. Bu takımlar sayesinde basketbol medyada daha çok gündem buluyor. Ama bende haklıydım. Türkiye’nin her bir yanında ligde takım olmalıydı! Evet Türkiye’nin bir çok ilinden takım var ama! Yabancılara sırtını dayamış Koçlar ve yönetimler parayı bastırıp aldığı yabancılarla gövde gösterisi yapıyor! Birçoğunun alt yapısı yok! Olsa bile göstermelik! Çünkü onları yetiştirecek yetenekli Koçlar yok! Türk Basketbolu yerinde bile saymıyor! Sadece milyon dolarları saydıkları yabancılar var!

Bu yazıda son sözüm: Zamanın yıldızları: Hidayet, Ömer, Hüseyin ve Kerem yönetimdeler! Yıllarca onlarla FANATİK BASKET ‘te, radyoda, Televizyonda onlardan bahsettik, haber yaptık, magazin yaptık. Poster yaptık! Soruyorum: “Şimdi Türkiye’de genç kız veya erkeklerin, spor kulüplerinin duvara asılacak posteri yapılacak bir tane oyuncu göstersinler!” (Sinan Güler hariç) Neler yapacaklarını merakla bekliyorum. Biliyorum ki, onlarında sahalarda Türk oyuncuya hasret kaldıklarını! Takip ettiğim kadarı ile futbol bu ülkede bitmiş! Basketbolda “merak etmeyin bende bitmek için elimden geleni yapıyorum!” diyor! Ufuk Sarıca’yı çok severim Milli Takımın başına geçmesine babası kadar sevindim. MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR ANCAK MİNİK BİR SORUM VAR! “HANGİ OYUNCULARLA!”

Türk Basketbolunun alt yapısını yetiştirecek Coachları Aydın Örs veya Obrodovic gibi birine teslim edilmez ise işlerimiz beklediğimiz düzeye asla çıkamaz.

Ajansspor / İsmet Badem