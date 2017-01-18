ESPN'e göre Spor Toto Basketbol Süper Ligi en iyi 3.Lig!

ESPN’in İngilizce versiyonu, uluslararası basketbol uzmanı Fran Franschilla’nın çalışmasıyla bir yazı yayınladı ve NBA’in haricindeki en iyi ligleri sıraladı.

Beklendiği gibi EuroLeague, ABD dışındaki en iyi lig olarak gösterilirken, listenin geri kalanı da ESPN’in listesindeki en önemli kriterlerden birinin, liglerdeki NBA adayları oyuncular olmasına rağmen Eurohoops’un yaptığı olan yerel ligler sıralamasıyla büyük benzerlikler gösteriyor.

İlginç olan şey ise Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ilk 12’de olmamasıydı. Bu da FIBA’nın yeni turnuvasının popülerliğinin ve taraftarların ilgisinin eksikliğinin bir göstergesi oldu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ise EuroLeague ve ACB liginin ardından üçüncü sırada yer aldı. Yazıda “Türkiye Ligi, sahip olduğu muazzam finansal kaynaklarının lige aktarılması sayesinde çok yakında ACB’nin oyun kalitesini geride bırakabilir.” ifadelerine yer verildi.