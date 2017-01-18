Pınar Karşıyaka'ya Carter'dan transfer yasağı!

FİBA, Spor Toto Basketbol Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'ya, geçtiğimiz sezon başında Galatasaral Liv Hospital'dan renklerine bağladıktan sonra yolunu ayırdığı Justin Carter'ın kesinleşmiş alacağı yüzünden transfer yasağı koydu.

Yeşil kırmızılı ekibin ABD'li oyuncuya 94 bin, menajerine 20 bin, dosya masrafları için de 10 bin dolar olmak üzere 124 bin dolar (yaklaşık 470 bin TL) ödeme yapmadan kadrosuna yeni transfer gerçekleştiremeyeceği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'da ligde 13, Euroleague'de 8 maçta forma giydikten sonra ayrılıp Çin'in Guangdong Southern Tigers takımına transfer olan Carter, yeşil kırmızılı kulüpten alacağının yanı sıra kazanç kaybı yaşadığı gerekçesiyle 350 bin dolar tazminat talep etmişti. Yeşil kırmızılı takım, Carter'ın Çin'deki sözleşmesinin 5 aylığına 250 bin dolar olduğunu, oyuncunun mali kayıp yaşadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını FIBA'ya kanıtlayınca tazminat ödemekten kurtulmuştu.

BÜYÜKKARCI: "ALACAĞIM RAKAM 347 BİN TL"

Karşıyaka'da tek kasa sistemine geçilmesinden sonra Başkan Mutlu Altuğ'la Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı arasında başlayan söz düellosu sürüyor. Sezon başından bu yana kulübe Başkan Altuğ'un iddia ettiği gibi 170 bin TL değil, nakit ve çeklerle birlikte toplam 608 bin 454 TL verdiğini öne süren Turgay Büyükkarcı, şöyle konuştu:

Bu paranın bir kısmını daha sonra geri aldım. Güncel olarak bu sezon kulüp için verdiğim rakam 347 bin 104 TL. Resmi kayıtlarda da yer alan rakam, kulüp defterlerinde de yazılı. Daha fazla polemiğe girmek istemiyorum."