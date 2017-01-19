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Beşiktaş Ufuk Sarıca'ya tebrik
19 Ocak 2017 , 12:24
Milli takımın başına getirilen Ufuk Sarıca'ya kulübü Beşiktaş'tan tebrik mesajı geldi.
Beşiktaş Kulübü, Ufuk Sarıca’nın A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü’ne getirilmesi için, “Takımımızdaki başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca'yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz” açıklamasını yaptı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından A Milli Erkek Basketbol Takımının Başantrenörlük görevine getirildi.Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörlük görevi ile A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlük görevini birlikte yürütecek.
Beşiktaş Sompo Japan Takımımızdaki Başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca'yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz.
Türk sporuna pozitif katkı sağlamak kulübümüzün her zaman ilkelerinden birisi olmuştur. Bundan sonra da Türk sporuna desteklerimiz her zaman devam edecektir.”
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