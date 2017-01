Burak Bıyıktay: Amacımız lider kalmak

Türkiye Basketbol Ligi’nde 18 haftadır lider olan Sakarya Büyükşehir Belediye’nin başantrenörü Burak Bıyıktay, tbf.org.tr için takımını ve lig maratonunu değerlendirdi.



Röportajın videosunu izlemek için tıklayınız.



Federasyon Kupası grup müsabakaları ile başlayan resmi maç maratonunda şimdiye dek sadece iki kere yenilgi yüzü gören Sakarya Büyükşehir Belediye’nin son derece uyumlu ve karakterli bir takım olduğunu söyleyen Burak Bıyıktay, başarının sırrını da yakaladıkları takım kimyası olarak gösteriyor. Tecrübeli antrenör, kendilerinin ardından ikinci konumda olan Nesine.com Eskişehir Basket ile bu hafta karşı karşıya gelecek olmaları ile ilgili olarak da, bu deplasmana kazanmak için gideceklerini söyledi.



“Sezon Başında Bir Araya Getirdiğimiz Takımla Yola Devam Ediyoruz”



-Takımın bir adaptasyon, bocalama dönemi olmadı. Sezon öncesi federasyon kupası maçlarını namağlup tamamladınız ve ligde de liderliğinizi sürdürüyorsunuz. Nasıl geçiyor sizin için Sakarya Büyükşehir Belediyesi mesaisi?



Burak Bıyıktay: Çok iyi geçiyor Son derece uyumlu ve karakterli bir takımımız var. Sadece bir genç oyuncu takviye ettik, onun dışında sene başında bir araya getirdiğimiz ekiple yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir kimya yakaladık ve sezonun ilk günlerinden beri de bu kimya ile ilerleyerek liderliğimizi koruyoruz.



-Ekibinizde hem TBL’de oynamaya oldukça alışık isimler, hem de alışık olmaya oyuncular var



Burak Bıyıktay: Biz takımımızı kurarken, Kerem Gönlüm, Can Akın gibi kariyerinde daha çok Süper Lig’de oynamış oyuncular ve Hakan Yapar, Tufan Önen, Yiğitcan Turna gibi TBL’nin tecrübeli ve iyi sporcularından bir karma yaptık ve yakaladığımız enerji bize büyük fayda sağladı. Türklerin yanında olacak iki yabancıyı da genç ve aç oyunculardan seçtik ve onlar da iyi karakterli oyuncular. Şu ana dek de ufak tefek sakatlıkların dışında hiçbir sıkıntı yaşamadan geldik.







“TBL’de Kalite, Her Geçen Sezon Artıyor”



-Takımınızı Süper Lig’e yükselmek için kurdunuz. Bu noktada oyuncular üzerinde beklentilerden kaynaklı psikolojik bir baskı meydana geliyor mu?



Burak Bıyıktay: Gelmiyor, çünkü şu anda o şekilde baskı hissedecek bir dönemde değiliz. Tabii daha bu maratonun play off tarafı var ama takımımızdaki oyuncular böyle önemli mücadeleleri hem Süper Lig’de hem de bu ligde daha önce vermiş isimler. Dolayısı ile onlar sıkıntıya girmemek adına yeterli tecrübeye sahipler. Bütün oyuncularımız asıl hedefin Süper Lig olduğunu net bir şekilde biliyor. Hedefe ulaşmak da bir enerji meselesi, hem şehir, hem oyuncular hem de biz çok istiyoruz üst lige çıkmayı. Biliyorsun takımımız son üç sezondur Süper Lig’in kapısından dönüyor, inşallah bu sene yukarı çıkan biz olacağız. Tabii bu sene, daha öncekilere göre daha da zor bir ligimiz var. Her geçen sezon TBL’de kalite artıyor



“Kötü Oynadığınız Maçı Kaybetmek Daha İyi”



-Kazanma alışkanlığı fazla rahatlama açısından dezavantaj haline gelebilir mi?



Burak Bıyıktay: Ben, kazanma alışkanlığının tehlikeli hale gelebileceğini düşünmüyorum. Kazanma alışkanlığı, oyuncuları hep kazanmaya zorlar. Bu noktada şunu da eklemek istiyorum ki benim her röportajımda söylediğim bir şey var o da TBL statüsünde değişiklikler olmasını arzu ettiğim. Umuyorum ki yeni federasyonumuz bu konuyu ele alır. Normal sezonda 34 tane maç oynuyoruz. Bu maçların sonuçları ise play off sıralamasında yerinizin belirlenmesinden başka bir avantaj sağlamıyor. Süper Lig’de amacınız nedir; şampiyonluk, Avrupa kupaları Türkiye Basketbol Ligi’ndeki bütün amaç ise üst lige yükselmek. Dolayısı ile motivasyonu yükseltecek bazı düzenlemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Öbür yandan kazanma alışkanlığı ile ilgili konuşmaya devam edecek olursak, bazen oyuncularda “Bu maçı nasıl olsa kazanırız” psikolojisi olabiliyor ama biz öyle zamanlarda dahi maç kazandık. Kötü oynadığımız maçlardan sadece bir tanesini kaybettik, iki hafta önce Petkim karşısında olanı. Bence o günkü gibi gerçekten kötü oynadığımız bir maçı kaybetmek de bir avantaj. Bunun nedeni şu, kötü oynayıp maç kazandığınız zaman, iyiyi aramamak durumuna geliyorsunuz. Nasıl olsa biz her maçı kazanırız psikolojisinden kaçınmak için arada bir böyle mağlubiyetler de hayırlı oluyor diye düşünüyorum.







“Maç Sonuçlarını Belirleyen Çoğunlukla Motivasyon Oluyor”



-Kimi galibiyetleriniz farklı, kimi yakın skorlarla alındı. Bu sonuçlar karşınızdaki takımın kadrosunun gücüyle doğru orantılı şekillenmediği için soruyorum, neler belirliyor maçların nasıl biteceğini?



Burak Bıyıktay: Bu konu temelde motivasyon ile alakalı. Kendimize rakip gördüğümüz takımlara karşı daha iyi motive oluyoruz. Kimse sorsanız şu anda ligimizde beş altı tane takımın nispeten diğerlerine göre daha kuvvetli olduğunu söyleyecektir. Takımımız bu ekiplere karşı daha fazla motive oluyor mutlaka. Dolayısı ile bu maçları daha iyi oynayıp daha farklı kazandığımız oldu. Göreceli olarak daha zayıf görünen maçlarda biraz daha zorlanıyoruz. Örneğin, geçen hafta oynadığımız Düzce Belediyesi maçının ilk yarısını felaket oynadık, 21 sayı attık. Sonra baktık ki öyle olmuyor, ikinci yarıda vidaları sıkınca takım 43 sayı attı. Demek ki bu tamamen konsantrasyon ile ilgili. Neticede dediğim gibi maraton uzun ve haftada bir maç oynuyorsunuz. Tek mücadeleye hafta boyu antrenman yaparak hazırlanmak biraz sıkıcı da oluyor açıkçası. Dolayısı ile bazen iniş çıkışlar olabiliyor. Önemli olan hedefe ulaşmak. Biz de sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. İlk yarıda sakatlığından dolayı yabancı oyuncumuz Calvin Harris’i yedi maç oynatamadığımız, tek yabancıyla oynadığımız bir dönem oldu. Ara sıra Türk oyuncularımızın ufak tefek sağlık problemleri oldu ama derin bir kadro olduğumuz için o dönemleri de hasar almadan atlatmayı bildik



-Size göre zayıf takımlara karşı oynarken organize olmakta zorlanıyor musunuz? Karşınızda alışık olmadığınız düzensizlikte ekipler olduğunda düzeninizi korumakta sıkıntı yaşıyor musunuz?



Burak Bıyıktay: Bence bu bir mazeret değil. Biz çıkıp kendi işimizi yapmak durumundayız. Bu ligin favori ekiplerinden olduğunuz için alt seviyedeki takımlar da size daha çok motive oluyor, daha çok kazanmak istiyorlar ve daha iyi oynuyorlar. Siz aynı reaksiyonu veremezseniz sıkıntı işte o zaman yaşanabilir







“Eskişehir’e Kazanmak için Gideceğiz”



-Bu hafta kapıda deplasmanda oynayacağınız Nesine.com Eskişehir Basket mücadelesi var. Onlar da sıralamada ikinci olarak sizi takip ediyor ve bu ligin en kuvvetli ekiplerinden biri. Nasıl bir mücadele öngörüyorsunuz?



Burak Bıyıktay: Zor maç olacağı kesin. Çok dirençli bir takım, iyi bir kadroları var ve çok da iyi yatırım yaptılar. Orada kim basketbolunu sahaya en iyi şekilde yansıtabilirse maçı kazanan o olacaktır. Bu tip maçların sonuçlarını önceden konuşmak çok zor. Biz Eskişehir’e tabii ki kazanmak için gideceğiz, bu motivasyona sahibiz. Ayrıca şöyle de bir durum var ki kazanırsak biraz daha yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmış, aşağıdan kopmuş olacağız. Kazanan taraf biz olursak. Eskişehir Basket ile aramızdaki galibiyet sayısı ikiye çıkacak. Dolayısı ile onlar da liderliği yakalamak için galibiyet peşinde olacaklardır. Biz de liderliği bırakmamak için elimizden geleni yapacağız.

TBF