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Ted Kolejliler'den çifte imza!
20 Ocak 2017 , 12:04
Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, iki transferle kadrosunu güçlendirdi.
ABD'li Maurice Carter ile yollarını ayıran başkent ekibi, Ramon Galloway ve Uğur Hortum'u transfer etti. ABD uyruklu Ramon Galloway, bu sezon NBA D Ligi takımlarından Erie Bay Hawks forması giyiyordu. Ligde oynadığı 20 maçta 9,7 sayı ve 3,2 asist ortalaması yakalayan guard oyuncusu, daha önce İtalya'nın Paffoni Omegna, Openjobmetis Varese ve Orsi Derthona Basket Tortona takımlarında forma giymişti.
Ankara temsilcisi, sezona Best Balıkesir'de başlayan 1993 doğumlu ve 2.11 metre boyundaki pivot Uğur Hortum'u ise kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
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