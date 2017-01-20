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Tofaş'ın rakibi Pınar Karşıyaka!
20 Ocak 2017 , 13:16
Ligde play-off yarışından kopmak istemeyen TOFAŞ, 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında TOFAŞ, yarın saat 16.00’da TOFAŞ Spor Salonu’nda Pınar Karşıyaka’yı konuk edecek. Karşılaşmada Murat Biricik, Ziya Özorhon ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.
Ligde aldığı 6 galibiyetle play-off potasının bir basamak gerisinde bulunan TOFAŞ, 14. haftada deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor’a normal süresi 71-71 eşitlikle biten maçta uzatmada 84-79 mağlup olmuştu.
Pınar Karşıyaka da sahasında seyircisinden yoksun oynadığı maçta Best Balıkesir’i ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 80-69 mağlup ederek 8. galibiyetini elde etmişti.
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