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"Bu mücadelemizi sürdürürsek..."
21 Ocak 2017 , 20:35
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler Başantrenörü Can Sevim, maç boyunca iyi mücadele ettiklerini belirtti.
Karşılaşmayı sonuna kadar sürdürdüklerini vurgulayan Sevim, "Genelde rakiplerimiz bir fark yakalayınca oyundan kopuyorduk. Bugün bu konuda daha iyiydik. Rakibimiz ilk yarıda çok ciddi şekilde şut soktu. Zor şutlar girmeseydi maçı daha kafa kafaya götürme şansımız olabilirdi. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Bu mücadelemizi sürdürürsek kendi seviyemize daha yakın takımlara karşı galibiyetler alabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
İsmail Yiğit Yüceer ise Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ne konsantre olduğu bildiklerini ifade ederek, kendilerinden daha tecrübeli olan rakiplerinin maç sonunu daha iyi oynadığını kaydetti.
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